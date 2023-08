Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Stuttgart: Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsdelikt zw. AS Esslingen und AS S-Plieningen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag um 19:15 Uhr befuhr ein 57-jähriger VW-Fahrer die mittlere Fahrspur der BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Stuttgart-Plieningen wurde der VW-Fahrer von einem 36-jährigen Audi-Fahrer zunächst rechts überholt. Der Audi-Fahrer scherte daraufhin so knapp vor dem VW-Fahrer ein, dass dieser eine Gefahrenbremsung und eine Lenkbewegung auf den linken Fahrstreifen einleiten musste, um eine Kollision zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Zeugen oder Geschädigte von diesem Vorfall werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion des PP Ludwigsburg zu melden. Tel: 0711/6869-0 oder stuttgart-vaihingen.vd@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell