POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots) - Ein 15-jähriger Jugendlicher gibt an, am Donnerstag gegen 22.45 Uhr im Parkhaus an der Corneliusstraße überfallen worden zu sein. Er wollte seinen Heimweg abkürzen und lief deshalb über das obere Parkdeck, als ihn jemand von hinten ansprach. Der Unbekannte hielt dem Jugendlichen ein Messer ...

mehr