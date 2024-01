Menden (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Straße Bieberberg in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Unbekannte entwendeten drei Pedelecs, drei Werkzeugkisten und einen Helm. Bei den gestohlenen E-Bikes handelt es sich ein Cube Access hybrid SLT in der Farbe Rosa, ein Cube Stereo ...

mehr