Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbrüche/ Taschendiebe/ Enkeltrick-Schockanrufe/ Falscher Feueralarm

Menden (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Straße Bieberberg in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Unbekannte entwendeten drei Pedelecs, drei Werkzeugkisten und einen Helm. Bei den gestohlenen E-Bikes handelt es sich ein Cube Access hybrid SLT in der Farbe Rosa, ein Cube Stereo Hybrid 120 Race in den Farben Schwarz & Blau und ein Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race in den Farben Grau und Grün.

Eine 81-jährige Mendenerin wurde am Mittwochabend nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Holzener Dorfstraße bestohlen. Sie hatte am Abend zwischen 18.30 und 19.40 Uhr eingekauft und war mit ihrem Pkw nach Hause gefahren. Erst dort stellte sie fest, dass ihre Tasche samt Inhalt weg war. Sie konnte sich nicht erinnern, wo ihr die Tasche abhandengekommen ist. Die in der Tasche liegenden Bank- und Kreditkarten wurden noch am Abend gesperrt - allerdings wurden vom Bankkonto bereits mehrmals Geldbeträge abgebucht. Der Sohn der Betroffenen erstattete im Namen seiner Mutter am Donnerstag Anzeige bei der Polizei.

Nach einem Schockanruf hat sich eine 88-jährige Mendenerin am Mittwoch auf den Weg zu ihrer Bank gemacht, um Geld abzuheben. Unbekannte Betrügerin gaukelte der Seniorin vor, die Tochter sein einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt und deshalb von der Polizei festgenommen worden. Es meldete sich, wie meist bei solchen Schockanrufen, zunächst eine weinende und schluchzende Frau, dann eine angebliche Polizeibeamtin. Die Anruferin forderte die Seniorin auf, sofort zur Bank zu fahren und einen bestimmten, sehr hohen Geldbetrag abzuheben. Bei den Mitarbeitern der Bank regte sich sofort ein Verdacht und sie nahmen Kontakt auf mit der echten Tochter. Die holte ihre Mutter ab. Die sogenannten "Schockanrufe" laufen immer noch und Betrüger suchen nach Opfern vor allem unter älteren Menschen. So gab es in dieser Woche bereits mehrere Anzeigen von Senioren, die ähnliche Anrufe bekamen. Die Polizei warnt deshalb weiter. Wer angerufen wird, der sollte vor allem Ruhe bewahren und sich keine Lügenmärchen über Unfälle, drohende Gefängnisstrafe und Kautionszahlungen erzählen lassen - auch dann nicht, wenn ein angeblicher Staatsanwalt oder Kriminalbeamter das Gespräch übernehmen. Der beste Rat lautet: Auflegen und ein paarmal tief durchatmen. Wer dann sichergehen will, dass nicht vielleicht doch etwas Wahres an dem Anruf war, der sollte seine Enkelin/den Enkel unter der bekannten Rufnummer zurückrufen, mit anderen Verwandten Kontakt aufnehmen oder die echte Polizei befragen. Dann dürfte sich die betrügerische Absicht des Anrufes sehr schnell herausstellen.

Ein Bewohner eines Pflegeheims in der Hauptstraße löste am Donnerstagnachmittag einen Feueralarm aus. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Der 70-jährige Senior räumte ein, die Glasscheibe des Brandmelders zerstört zu haben. Er bekam eine Strafanzeige wegen Missbrauchs von Notrufen sowie eine Anzeige, weil er zuvor eine Mitarbeiterin bedroht hatte. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes erfolgte eine Einweisung nach Psych-KG in ein Krankenhaus. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell