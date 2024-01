Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Kierspe (ots)

Einer 70-jährigen Bergneustädterin wurde am Mittwochnachmittag in einem Geschäft an der Kölner Straße die Geldbörse gestohlen. Sie hatte ihre Tasche mit dem Portemonnaie während des Einkaufs vorne an ihren Einkaufswagen gehängt. Während sie ihre Waren einsammelte, machte sie keinerlei verdächtige Beobachtung. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, die insbesondere in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern suchen. Wertsachen sollten deshalb möglichst dicht am Körper getragen werden - beispielsweise in Innentaschen von Mänteln oder Jacken. (cris)

