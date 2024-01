POL-MK: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Mercedes Vito lebensgefährlich verletzt

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch, zwischen 00:30 und 07:00 Uhr, eine gefüllte Mülltonne auf einen an der Fontanestraße parkenden Seat Leon geworfen. Das Fahrzeug wurde dadurch im Bereich der Motorhaube beschädigt. Hinweise auf den oder die Mülltonnenwerfer liegen nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

