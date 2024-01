POL-MK: Nach Frontalzusammenstoß: Vier Männer stationär in Krankenhäuser aufgenommen - 22-Jähriger nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Altena (ots) - Gewaltsam brach ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Richard-Schimann-Straße auf. Der Täter entwendete mehrere Elektro- und Handwerkzeuge. Es liegen bislang keinerlei Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache in Altena in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: ...

