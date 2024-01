POL-MK: Mit 64 km/h durch die Tempo-30-Zone

Menden (ots) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B 515 wurden heute Abend fünf Personen verletzt. Ein 22-jähriger Mendener erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Aktuell ist die Hönnetalstraße in Oberrödinghausen gesperrt. Ein in Richtung Balve fahrender Audi A 6 ist gegen 20.15 Uhr im Ausgang einer Kurve, in Höhe der Kirche in ...

