POL-MG: Platz der Republik: Drogendealer in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Montag, 20. Juni, einen 39-jährigen Mann am Platz der Republik wegen gewerbsmäßigem Drogenhandel mit Cannabis vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch, 21. Juni, gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl gegen ihn.

Am Nachmittag beobachteten Einsatzkräfte einen Verdächtigen beim Verkauf von Betäubungsmitteln im Bereich der Parkanlange am Platz der Republik. Nachdem bei fünf seiner mutmaßlichen Kunden entsprechendes Marihuana aufgefunden wurde, entschlossen sich die Beamten den Mann zu kontrollieren. Bei ihm stellte die Polizei Bargeld in dealertypischer Stückelung sicher. Bei dem Geld besteht der Verdacht, dass es aus Drogengeschäften stammt. Die Polizei nahm den Mann daraufhin vorläufig fest und brachte ihn zur Wache. Weil sich der Verdächtige zudem nicht ausweisen konnte, stellten die Beamten dort die Identität des 39-Jährigen fest. Gegen seine mutmaßlichen Kunden leitete die Polizei zusätzlich Strafverfahren ein. (jl)

