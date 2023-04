Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 14.04.2023 gegen 10:25 Uhr in der Rudolf- Breitscheid- Straße in Apolda. Hier befuhr die Fahrerin eines Pkw Opel mit seinem Fahrzeug die Rudolf- Breitscheid- Straße aus Richtung Jenaer Straße kommend. Auf Grund von Gegenverkehr geriet die Fahrerin zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit einem hier geparkten Pkw. Die Fahrerin stellte das Fahrzeug in einer Parkbucht ab und kam zum Unfallort zurück, jedoch war der geparkte Pkw nicht mehr vor Ort. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ob an dem unbekannten Pkw Sachschaden entstand, ist nicht bekannt.

