Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Ein weiterer versuchter Einbruch ereignete sich etwa im gleichen Tatzeitraum in der Nacht vom 14.04.2023 zum 15:04.2023 in der Dornburger Straße in Apolda. Hier versuchten der oder die bislang unbekannten Täter mittels unbekannten Hebelwerkzugs eine hölzerne Hauseingangstür aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, so dass man nicht in den Flur des Wohnhauses gelangen konnte. Ziel des missglückten Einbruchs waren offensichtlich die im Hausflur abgestellten E- Bikes der Anwohner. Es blieb somit bei Sachschaden an der Haustür des Hauses.

