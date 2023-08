PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann leistet bei Festnahme Widerstand +++ Mutmaßliche Einbrecher erwischt? Pfefferspray eingesetzt! +++ Illegaler Handel mit Cannabis auf Schulgelände

Hofheim (ots)

1. Mann leistet bei Festnahme Widerstand, Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz, Sonntag, 27.08.2023, 07:30 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen nahm die Polizei am Hattersheimer Bahnhof einen Mann fest, der zuvor eine Frau geschlagen hatte. Während der Festnahme leistete der Mann dann noch Widerstand. Gegen 07:10 Uhr wurde die Polizei in eine Unterkunft in der Schulstraße gerufen, da dort eine Frau geschlagen worden war. Vor Ort trafen die Beamten die verletzte Frau an, welche den Täter beschreiben konnte. Während der Fahndung stießen die Beamten am Bahnhof von Hattersheim auf den zuvor beschriebenen 58-jährigen Schläger. Sofort wurde der Mann kontrolliert und anschließend durchsucht. Mit dieser Maßnahme zeigte sich der zunehmend aggressiver werdende Mann nicht einverstanden, beleidigte die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Hierbei wurde eine Polizistin verletzt. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf Betäubungsmittel sowie einen verbotenen Gegenstand und stellten diese sicher. Der 58-Jährige wurde im Anschluss für weitere Maßnahme zur Dienststelle gebracht und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Der Mann muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

2. Einbrecher fahren am helllichten Tag mit Pkw gegen Rolltor, Kriftel, Gutenbergstraße, Sonntag, 27.08.2023, 15:15 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag versuchten zwei Einbrecher mehrfach mit einem Auto gegen das Rolltor einer Firma in Kriftel zu fahren, um hierdurch in den Betrieb einzubrechen. Das Tor hielt stand und die Täter wurden in die Flucht geschlagen. Um 15:15 Uhr suchten die beiden maskierten Täter das Firmengelände in der Gutenbergstraße auf und versuchten das Rolltor für Anlieferungen aufzubrechen. Nachdem ihnen dies nicht gelingen wollte, stiegen sie in einen grauen VW Sharan und setzten diesen mehrfach rückwärts gegen das Rolltor. Hierbei wurde jedoch eine Alarmanlage ausgelöst, sodass die Einbrecher in ihrem Fahrzeug flüchteten. Der Sachschaden am Tor wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge trugen beide männlichen Täter medizinische Masken. Einer von ihnen war schlank und trug bei der Tat eine kurze Jeans, eine beige Jacke mit weißen Ärmeln und Kapuze, sowie weiße Schuhe mit schwarzem "Nike" Logo. Der Komplize war von stämmiger Statur und hatte schwarze Haare. Er trug ein schwarzes Shirt mit weißem Schriftzug, eine kurze Hose und weiße Sneaker. Auffällig war darüber hinaus eine Tätowierung am rechten Oberarm.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Mutmaßliche Einbrecher erwischt? Pfefferspray eingesetzt! Hofheim, Lorsbach, Neueburgstraße, Hofheim, Lorsbach, Hainerweg, Samstag, 26.08.2023, 05:40 Uhr bis 05:50 Uhr

(he)Am Samstagmorgen wurden in der Neueburgstraße in Lorsbach auf dem Gelände eines Einfamilienhauses mutmaßliche Einbrecher erwischt. Ein Hausbewohner, welcher die fremden Männer ertappte, wurde durch diese mit einem Pfefferspray angegriffen. Der Hausbewohner hörte gegen 05:40 Uhr verdächtige Geräusche im Garten und ging nach draußen auf die Terrasse. Dort traf er auf zwei unbekannte Männer und es kam zu einem Gerangel mit einem der beiden. Dieser habe dann ein Pfefferspray gezogen und in das Gesicht des Hausbewohners gesprüht. Anschließend seien die Täter geflüchtet. Entwendet wurde nichts, Aufbruchsspuren wurden während einer ersten Absuche ebenfalls keine festgestellt. Im gleichen Zeitraum wurde aus dem Hainerweg eine ähnliche Feststellung gemeldet. Hier hörte eine Anwohnerin ein verdächtiges Geräusch aus Richtung ihrer Garage. Beim Blick nach draußen wurden auch in diesem Fall zwei Männer festgestellt, welche auf eine entsprechende Ansprache die Flucht ergriffen. Einbruchsspuren wurden auch in diesem Fall nicht festgestellt. Die Beschreibungen der Unbekannten gleichen sich. 1.Person: 18-20 Jahre, schlank, eher klein, rote kappe, Sonnenbrille, schwarze Kleidung, weiße Turnschuhe, grüner Rucksack. 2.Person: 18-20 Jahre, schlank, eher klein, Sonnenbrille, schwarze Kleidung, weiße Turnschuhe, neongelbe Warnweste. Beide Personen hätten nach Angaben der Zeugen ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt. Die Ermittlungen hat die Polizei in Hofheim aufgenommen. Diese bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

4. Versuchter Einbruch in Bäckerei,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Samstag, 26.08.2023 auf Sonntag, 27.08.2023

(eh) In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Einbrecher in eine Bäckereifiliale in der Wickerer Straße in Flörsheim am Main einzudringen. Hierzu machten sie sich an der Eingangstür mittels unbekanntem Gegenstand zu schaffen. Als das Öffnen nicht gelang, verließen die unbekannten Täter den Tatort unverrichteter Dinger. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 400EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

5. Diebstahl aus Kfz,

Schwalbach am Taunus, Breslauer Straße, Freitag, 25.08.2023, 12.00 Uhr auf Samstag, 26.08.2023, 18.00 Uhr

(eh) Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in einen blauen VW Golf einer Schwalbacherin ein und entwendeten diverse Sportbekleidung im Gesamtwert von circa 500EUR. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Art in das in der Breslauer Straße abgestellte Auto ein und entwendeten zwei Taschen mit der Bekleidung. Nachdem der Diebstahl von der Geschädigten bemerkt worden war, entdeckte sie in unmittelbarer Nähe zum Tatort Teile ihrer Bekleidung welche die Täter weggeworfen hatten. Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 - 0 entgegen.

6. Leistungsbetrug und Diebstahl,

Liederbach, Oberliederbach, Am Kalkofen, Donnerstag, 24.08.2023, 16.00 - 16.20 Uhr

(eh) Am Donnerstag, dem 24.08.2023, kam es in der Straße "Am Kalkofen" in Oberliederbach zu einem Diebstahl zum Nachteil einer Senioren. Bislang unbekannte Täter klingelten bei der Rentnerin und baten ihr an, ihre Regenrinne zu reinigen, wozu die Geschädigte auch einwilligte. Während einer der beiden mit einer selbst mitgebrachten Leiter das Dach bestieg, verwickelte der andere Täter die Frau in ein Gespräch. Als die angebliche Arbeit getan war und die beiden Täter gegangen waren, fiel der Frau auf, dass aus ihrem Schlafzimmer im ersten Stock ein Umschlag mit Bargeld fehlte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Täter mittels der Leiter durch ein offenstehendes Fenster kletterte während der zweite Täter die Geschädigte bewusst ablenkte. Die angebotene Arbeit war zudem auch nicht erledigt worden. Einer der beiden Täter kann von der Frau wie folgt beschrieben werden: Er sei circa 18-20 Jahre alt, 180cm groß, schlank mit einer normalen Statur, sprach ohne Akzent, hatte einen Vollbart und dunkle Haare.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06196) 2073 - 0 entgegen.

7. Illegaler Handel mit Cannabis auf Schulgelände, Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße, Sonntag, 27.08.2023, 19.30 Uhr

(eh) Am Sonntag beobachtete eine uniformierte Streife auf dem Schulgelände der Main-Taunus-Schule in der Rudolf-Mohr-Straße in Hofheim augenscheinlich einen Drogenhandel unter jungen Männern. Als sich die Beamten dazu entschieden eine Personenkontrolle durchzuführen, ergriffen zwei Personen die Flucht. Die Streife konnte einen 19-Jährigen stellen und einer Kontrolle unterziehen. Bei einer Durchsuchung konnten Gegenstände aufgefunden werden, welche auf einen Drogenhandel hindeuten. Des Weiteren wurde auf seinem Fluchtweg Haschisch aufgefunden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt und die Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell