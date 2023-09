Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer gesucht

Welver (ots)

Am 16. September kam es gegen 18:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße, der Buchenstraße und der Straße Im Hagen. Ein 43-jähriger Mann aus Ahlen befuhr mit seinem Ford die Bahnhofstraße aus Richtung des Kreisverkehrs kommend. Er überholte zwei Radfahrer und beabsichtigte anschließend nach links in die Buchenstraße einzubiegen. Einer der Radfahrer, der offenbar alkoholisiert war, äußerte erst seinen Unmut über den Überholvorgang und fuhr dann mit seinem Rad auf das Heck des Fords auf. Der 43-Jährige Autofahrer rief zwecks Unfallaufnahme die Polizei hinzu, allerdings flüchtete der unbekannte Radfahrer in ein Waldstück in Richtung Buchenstraße, bevor die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen. Bei dem Unfall verletzte sich der Radfahrer im Gesichtsbereich. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: etwa 18 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare, schlanke Statur. Er trug dunkle Kleidung und war mit einem schwarzen Fahrrad, eventuell einem E-Bike unterwegs. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

