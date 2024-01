Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sprung auf die Motorhaube

Hemer (ots)

Weil er sich von einem Transporterfahrer bedroht fühlte, ist ein 32-jähriger Hemeraner am Mittwochabend dem Fahrer auf die Motorhaube gesprungen. Wie er der Polizei über eine Stunde später berichtete, sei er über den Gehweg der Hauptstraße gelaufen, als der Mercedes-Transporter recht schnell aus einer Ausfahrt kam. Der Fahrer bremste, fuhr aber stückchenweise immer weiter auf den Fußgänger zu. Der blieb im Weg stehen, um seinen Unmut über die Fahrweise per "Handzeichen" auszudrücken. Der Fahrer habe etwas "gebrüllt", was er nicht verstand. Statt einfach weiterzugehen, erinnerte er sich an etwas, das er bereits im Fernsehen gesehen habe: Aus Angst, weggeschoben zu werden, sprang er dem Transporter auf die Motorhaube. Von dort rutschte er jedoch wieder herunter und verletzte sich. Aus Angst, dass der Fahrer aussteigen würde, sei er auf eine nahegelegene Baustelle "geflohen". Von dort rief er eine Stunde später die Polizei. Die sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell