Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkener Radler unterwegs

Deutlich zu viel Alkohol hatte ein Radfahrer am Sonntag in Laupheim intus.

Ulm (ots)

Gegen 20.10 Uhr fiel einer Polizeistreife ein auffälliger Radfahrer auf. Der 49-Jährige war auf dem Radweg in der Biberacher Straße unterwegs. Während der Fahrt fuhr er in deutlichen Schlangenlinien und kippte beinahe vom Rad. Erst als der Mann die Polizei sah, stieg er ab. Dabei hatte der 49-Jährige große Mühe sich auf den Beinen zu halten. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Radler betrunken war. Diesen Verdacht bestätigte ein Alkoholtest. Demnach habe sich der Mann mit rund zwei Promille aufs Rad gesetzt. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr entgegen.

