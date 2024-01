Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Betrugsversuch: Fake - Jobangebot im Internet

Mainz - Innenstadt (ots)

Am Dienstagabend erschien ein 21-jähriger Mann beim Kriminaldauerdienst, um eine Anzeige wegen Betrugsversuchs zu erstatten. Er schilderte, dass er Ende letzten Jahres über ein soziales Netzwerk auf eine Jobanzeige aufmerksam geworden war. Er bewarb sich und erhielt eine Zusage, wobei er Apps zu Marktforschungszwecken testen sollte. Im Rahmen seines Jobs wurde er zu Beginn aufgefordert, ein Bankkonto zu eröffnen. Als schließlich die Unterlagen der Bank postalisch eintrafen, sollte er diese an die Betrüger fotografisch übersenden. In der Folge lud er noch eine App herunter und meldete sich mittels seiner Personaldaten an. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Daten des Anzeigers sowie sein Konto für betrügerische Zwecke genutzt werden. Vorerst ist ihm noch kein Schaden entstanden.

Wenn Ihnen ein lukrativer Job per Social-Media-Anzeige (Werbung) angezeigt wird oder Sie eine E-Mail erhalten, mit einem Job-Angebot, bei dem Sie unüblich viel Geld verdienen können, ist davon auszugehen, dass das Angebot unseriös ist. Gehen Sie nicht auf eine entsprechende Job-Anzeige im Internet ein oder antworten Sie nicht auf solche dubiosen E-Mail-Angebote. Stellen Sie keinen Kontakt zum Absender her. Grundsätzlich gilt: Je verlockender ein Angebot ist, desto misstrauischer sollten Sie sein!

