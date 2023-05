Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Mobilfunkgeschäft- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Beutegut in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages erlangten zwei bislang unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht in der Straße "Johannisplatz". Die Täter gelangten drangen in ein Mobilfunkgeschäft ein und entwendeten mehrere Smartphones. Neben dem Beuteschaden entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 4.000 Euro. Die Tat ereignete sich gegen 03.40 Uhr des heutigen Tages. Den Diebstahl verübten augenscheinlich zwei männliche Personen, welche dunkel gekleidet waren. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0118548/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell