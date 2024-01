Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim PKW-Fahrer ohne Führerschein auf der A 60 unterwegs

Mainz - Hechtsheim (ots)

Das defekte Bremslicht eines Autofahrers fiel am Mittwochnachmittag, gegen 16:31 Uhr Streifenpolizisten auf der A 60 in Höhe Hechtsheim auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 47-jährigen Fahrers konnte dieser keinen Führerschein aushändigen. Er gab gegenüber den Beamten spontan an, dass er den Führerschein bei der Polizei abgegeben hatte. Es stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer eine Fahrerlaubnissperre verhängt und sein Führerschein deshalb bereits beschlagnahmt worden war.

Da der Fahrer sich trotzdem hinters Steuer gesetzt hatte, muss er sich nun wegen - Fahren ohne Fahrerlaubnis - verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel an eine bevollmächtigte Person übergeben.

