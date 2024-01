Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Klein-Winternheim Unfall mit schwer-verletzter Rollerfahrerin

Klein-Winternheim (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:53 Uhr befuhren ein Pkw und ein Roller hintereinander den Hechtsheimer Berg in Klein-Winternheim in Richtung Pariser Straße. Unmittelbar vor einer Grundstückseinfahrt blinkte der 44-jährige PKW-Fahrer aus Klein-Winternheim, da er rechts abbiegen wollte. Hierfür holt er aus, indem er auf die Gegenfahrbahn schwenkte. Die nachfolgende 41-jährige Rollerfahrerin aus Klein-Winternheim kollidierte dabei mit dem PKW-Fahrer und stürzte. Sie verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich und wurde in einem Mainzer Krankenhaus stationär aufgenommen.

Der Roller war aufgrund des Zusammenstoßes stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Am PKW entstanden Schäden an der Motorhaube und A-Säule.

Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell