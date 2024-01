Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mainz - Weisenau (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Weberstraße / Max-Hufschmidt-Straße in Mainz. Die Ampel zeigte für die 60-jährige PKW-Fahrerin aus Eltville grün, weshalb sie von der Weberstraße links abbiegen wollte. Hierbei kollidierte sie mit einen 32-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße queren wollte, da die Fußgängerampel ebenfalls grün angezeigt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Er wurde vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Verkehrsaufnahme gab die PKW-Fahrerin an, dass sie erst unmittelbar vor dem Unfall losgefahren war und ihr Licht noch nicht angeschaltet hatte. An ihrem PKW entstand kein Schaden.

Bitte immer daran denken: Bei Dunkelheit und ungünstigen Sichtverhältnissen sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen am Fahrzeug zu nutzen! Insbesondere bei Nebel reicht die Lichtautomatik nicht aus - das Abblendlicht muss manuell eingeschaltet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell