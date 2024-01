Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg-Münchfeld

BAB 60 Rgt. Bingen, nach Unfallflucht Flucht

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots)

Samstag, 13.01.2024, 19:55 Uhr

Nachdem er in Mainz Am Fort Gonsenheim ein geparktes Auto beschädigte, flüchtete der 58-jährige Fahrer eines BMW in Richtung Autobahn. Die durch einen Zeugen beobachtete Verkehrsunfallflucht wurde umgehend der Mainzer Polizei über Notruf mitgeteilt. Der Zeuge konnte zudem mit seinem Auto dem flüchtigen Fahrer auf die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen folgen und den Standort der Mainzer Polizei über Notruf mitteilen. Durch mehrere Polizeistreifen konnte der BMW auf der A60 gesichtet werden, wo er teilweise mit über 200 Stundenkilometern unterwegs war. Anhaltesignale der Funkstreifenwagen missachtete der 58-jährige Fahrer und vollführte mehrere waghalsige Fahrmanöver, um sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Kurz vor der Anschlussstelle Bingen-Ost konnte der BMW letztendlich zum Anhalten gebracht werden konnte. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrer des BMW Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell