Ulm (ots) - Laut Polizeiangaben sei der Täter zwischen Samstag 10 Uhr und Mittwoch 14.45 Uhr am Werk gewesen. In diesem Zeitraum habe der Unbekannte an einem Haus in der Hohensteinstraße ein Kellerfenster aufgehebelt und sei eingestiegen. Im Inneren habe er mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob er ...

mehr