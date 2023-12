Ulm (ots) - Kurz nach 9 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie zwei Männer in einem Geschäft in der Neuwiesenstraße mehrere Waren in ihre Rucksäcke steckten. An der Kasse bezahlten sie diese nicht. Nach dem Kassenbereich sprach sie die beiden 31 und 50 Jahre alten Männer darauf an. Der Ältere reagierte nicht wie ...

mehr