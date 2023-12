Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Leeheim: Bei Einbruch gestört/Kriminelle flüchten

Riedstadt (ots)

In der Spessartstraße in Leeheim brachen am Donnerstag (28.12.), gegen 18.30 Uhr, unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein. Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch die Balkontür Zugang in die Räumlichkeiten und wurden hierbei offenbar von den heimkehrenden Bewohnern gestört. Die Einbrecher flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

