POL-DA: Gernsheim: Auto transportiert/Anhänger fast 60 Prozent zu schwer

Groß-Umstadt (ots) - Am Freitagmorgen (29.12.) wurde gegen 04.15 Uhr ein freistehender Geldautomat der VR-Bank auf einem Parkplatz in der Georg-August-Zinn-Straße gesprengt. Nach Angaben von Zeugen sollen sich mindestens drei Täter nach der Sprengung mit einem dunkelfarbenen Fahrzeug vom Tatort entfernt haben. Ob die Täter in den Besitz von Bargeld gelangten, kann aktuell noch nicht beantwortet werden. Der ...

