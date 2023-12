POL-DA: Groß-Umstadt: Sprengung eines Geldautomaten

Roßdorf (ots) - Kriminelle drangen auf unbekannte Weise in ein Zweiparteienhaus in der Straße "Alter Darmstädter Weg" im Zeitraum von Samstag (23.12.) bis Mittwoch (27.12.) ein. In dem Wohnhaus durchsuchten sie in der Folge alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser ...

