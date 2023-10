Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Mountainbike

Freiburg (ots)

Am 03.10.2023, im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike, welches auf einem Fahrradträger an einem in der Bahnhofstraße in Schluchsee geparkten Fahrzeug befestigt war. Das Fahrrad sei zusätzlich mit einem extra Kettenschloss gesichert gewesen.

Die Höhe des Diebstahlsschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651- 93360 zu melden.

