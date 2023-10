POL-FR: Buggingen/Neuenburg-Grißheim: 28-Jähriger nach mehreren festgestellten Straftaten in Untersuchungshaft

Freiburg (ots) - Schon in der Zeit von Sonntag, 01.10.2023 gegen 23:30 Uhr bis Montag, 02.10.2023 gegen 16:45 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Erzingen eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand drang mindestens ein Täter auf noch unbekanntem Weg in die Gaststätte ein und entwendete dort eine unbestimmte Menge Bargeld. Dabei wurden auch einige ...

