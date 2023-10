Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau Ortsteil Erzingen: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gaststätte

Freiburg (ots)

Schon in der Zeit von Sonntag, 01.10.2023 gegen 23:30 Uhr bis Montag, 02.10.2023 gegen 16:45 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Erzingen eingebrochen.

Nach bisherigem Kenntnisstand drang mindestens ein Täter auf noch unbekanntem Weg in die Gaststätte ein und entwendete dort eine unbestimmte Menge Bargeld. Dabei wurden auch einige Geldspielautomaten aufgebrochen.

Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bislang nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wutöschingen (07746 9285-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich beim Polizeiposten zu melden. Außerhalb der Bürozeiten können Hinweisgeber sich auch an das Polizeirevier Waldshut (07751 8316-531) wenden.

