POL-FR: Hohentengen Ortsteil Stetten: Drogenplantage in Gartenhütte aufgefunden

Freiburg (ots) - Die Feuerwehr wurde am Mittwoch, 04.10.2023, gegen 18.00 Uhr, zu einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in die Hauptstraße gerufen. Bei einer Nachschau konnte in einer Wohnung einer 80-jährigen Frau ein "Gelber Sack" (für Recyclingmüll) festgestellt werden, dessen Inhalt bereits glimmte und für die Rauchentwicklung verantwortlich war. ...

