Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beifahrerscheibe eingeschlagen

Apolda (ots)

Gestern wurde am Parkplatz Bismarckturm in Apolda das Beifahrerfenster eines dort parkenden Opel Corsa eingeschlagen. In der Zeit von 13.30 bis 16:00 Uhr hatte die 81-jährige Besitzerin ihr Fahrzeug dort abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte fand sie dieses mit zerbrochener Scheibe und durchwühltem Handschuhfach vor. Da die Frau Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

