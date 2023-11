Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrtsschild und Leitpfosten entfernt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gumperda: Wie man der Polizei am Montagvormittag mitteilte, wurden im Zeitraum vom 04.-05.11. 2023 zwischen Gumperda und Bibra ein Vorfahrtsschild sowie mehrere Verkehrsleitpfosten durch einen unbekannten Täter entfernt und auf das angrenzende Feld geworfen. Zu dem unbekannten Täter sind der Polizei derzeit keine Informationen bekannt. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 289213/2023, entgegen.

