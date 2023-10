Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gaststätte

Gera (ots)

Gera. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 09.10. 2023 bis 10.10.2023, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte in der Zopfstraße ein. Die Täter entwendeten einen geringen Geldbetrag. Dem Eigentümer entstand jedoch ein vierstelliger Sachschaden am und im Gebäude. Die Kriminalpolizei Gera (0365/8234-1465) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bezugsnummer: 0264712/2023. (PZ)

