LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Einsatz in der Franz-Mehring-Straße

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 09.10.2023, gegen 19:20 Uhr befuhr der 73-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes die Zwickauer Straße in stadtauswärtige Richtung. In der Folge kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mülltonne sowie eine Grundstücksumfriedung. Am Fahrzeug sowie an der Mülltonne und Grundstücksumfriedung entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen ...

