Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte werfen Holzscheite gegen Eingangstür und Hauswand - Polizei bittet um Hinweise (25.08.2023)

Aldingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung mit einem Schaden in noch unbekannter Höhe ist es in der Nacht auf Freitag in der Straße "Schneckenbühl" gekommen. Unbekannte Täter warfen mehrere Brennholzscheite gegen die Eingangstür und die Fassadenwand eines Wohnhauses. Dabei zerbrach die Glasscheibe der Tür. Zudem brach der Putz der Hauswand an einigen Stellen aus. Zeugen, die in der Nacht gegen 1 Uhr Verdächtiges im "Schneckenbühl" bemerkt haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der unbekannten Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0, beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell