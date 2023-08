Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: doppelte Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dehneweg, dortiger PP der Landesgartenschau, 19.08.2023, zw. 14:30 Uhr und 19:30 Uhr Ein 33-jähriger aus Sommerach hat einen weißen Mercedes Sprinter im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz der Landesgartenschau geparkt. Als dieser zum Fahrzeug zurückgekehrt ist, hat der 33-jährige gleich zwei Beschädigungen an seinem Mercedes Sprinter festgestellt. Auf der linken Fahrzeugseite wurde der linke Außenspiegel und auf der rechten Fahrzeugseite der vordere rechte Kotflügel beschädigt. Der Gesamtschaden am Sprinter beträgt ca. 3.000 Euro. Da sich die Unfallschäden einmal auf der linken Fahrzeugseite und einmal auf der rechten Fahrzeugseite befinden, sucht die Polizei in diesem Zusammenhang zwei bislang unbekannte Unfallverursacher. Zeugen, die Hinweise zu den Unfallverursachern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

