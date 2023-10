LPI-G: Hauswand besprüht

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Gestern Vormittag (09.10.2023) befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes Sprinter die B 180 und musste an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgende 34-jähriger Fahrer eines Pkw VW erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den PKW Mercedes auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

