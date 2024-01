POL-PPMZ: Nur wenige Unfälle - Verkehrsteilnehmer waren vorbereitet

Klein-Winternheim (ots) - Am Dienstagnachmittag, gegen 15:53 Uhr befuhren ein Pkw und ein Roller hintereinander den Hechtsheimer Berg in Klein-Winternheim in Richtung Pariser Straße. Unmittelbar vor einer Grundstückseinfahrt blinkte der 44-jährige PKW-Fahrer aus Klein-Winternheim, da er rechts abbiegen wollte. Hierfür holt er aus, indem er auf die Gegenfahrbahn ...

