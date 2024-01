Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Wohnungseinbruch in Ein-Zimmer-Apartment

Mainz - Gonsenheim (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am gestrigen Tag gewaltsam Zugang zu einem Ein-Zimmer-Appartement in der Straße "Am Münchfeld". Der 30-jährige Mieter des Appartements war gegen 19:30 Uhr nach Hause gekommen und fand sein Zuhause verwüstet vor. Er stellte schließlich fest, dass seine Dokumente sowie Bargeld in unterer dreistelliger Höhe gestohlen worden waren. Die Kriminalpolizei konnte vor Ort Spuren sichern und ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahl.

Wer gestern im Bereich "Im Münchfeld" verdächtige Personen gesehen hat oder Hinweise zum genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 Verbindung zu setzen.

Wertvolle Tipps zum Schutz vor Einbrüchen und der Einbruchsicherung ihres Zuhauses finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de

http://www.k-einbruch.de (Website zur Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH)

Außerdem klärt die Aktion "Nicht bei mir!" - Initiative für aktiven Einbruchschutz" zum Schutz vor Einbruch, Überfall, Brand- und Gasgefahren auf.

