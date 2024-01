POL-PPMZ: Mainz; Erpressungsversuch nach Onlinechat

Mainz (ots) - Am heutigen Sonntag, 21.01.2024 gegen 8 Uhr meldet eine aufmerksame Passantin, dass ein Geldausgabeautomat in einer SB-Stelle in der Oppenheimer Straße in Mainz-Laubenheim mittels mehrerer Bohrlöcher beschädigt worden sei. Die Berufsfeuerwehr Mainz war ebenfalls vor Ort , um Gasmessungen durchzuführen. Diese verliefen negativ. Zum Tatablauf und etwaigen Tätern können derzeit keine näheren Auskünfte ...

