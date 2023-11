Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Wochenende (03.11 bis 05.11.2023) in eine Werkstatt auf der Straße "Stockum" in Coesfeld ein. Hierbei beschädigten sie ein Rolltor und ein Fenster. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

