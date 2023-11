Coesfeld (ots) - Am Samstag (04.11.23) in der Zeit von 16.25 - 1835 Uhr drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus ein. Hier durchwühlten sie alle Räume. Zum Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lüdinghausen 02591-7930 Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

