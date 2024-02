POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Ladendiebstahls - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Hochschulviertel (ots) - Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung hielten Polizeibeamte am Montagabend (19.02.2024) im Hochschulviertel einen 44-jährigen Autofahrer an, der unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 19.20 Uhr führten die Polizisten Geschwindigkeitsmessungen in der Saarlandstraße durch. Dabei fiel ...

