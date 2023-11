Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrradfahrer raubt Brille von Autofahrer - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montagnachmittag (20. November 2023) riss ein Fahrradfahrer gegen 14:30 Uhr einem 51-jährigen Autofahrer an einer roten Ampel die Brille vom Kopf. Zuvor hatte er den Radfahrer auf dem Breiten Dyk überholt. Nach einem kurzen Wortgefecht an der Ampel griff der Radfahrer durch die geöffnete Autoscheibe und riss dem Fahrer die Brille aus dem Gesicht. Er flüchtete in Richtung Wilhelmshofallee. Der Autofahrer beschrieb ihn als 35 bis 40 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen rötlichen Dreitagebart und eine silberfarbene Brille. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Parka. Er sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Gleitsichtbrille des Autofahrers hatte ein schwarzes Gestell mit hellen Hornelementen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02151 - 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (265)

