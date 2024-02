Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer mit 1,24 Promille wird bei Geschwindigkeitskontrolle angehalten

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung hielten Polizeibeamte am Montagabend (19.02.2024) im Hochschulviertel einen 44-jährigen Autofahrer an, der unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 19.20 Uhr führten die Polizisten Geschwindigkeitsmessungen in der Saarlandstraße durch. Dabei fiel ihnen der schwarze Mercedes des Hageners auf, der mit 83 km/h anstatt der erlaubten 60 km/h unterwegs war. Die Beamten hielten den Mann an und wurden dabei sofort auf Alkoholgeruch aus dessen Auto aufmerksam. Im Getränkehalter stand außerdem eine offene Flasche Bier. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,24 Promille an. Der 44-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ein. (sen)

