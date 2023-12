Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am 24. Dezember, gegen 23.00 Uhr in der Fischgasse. Hier war eine Scheune in Brand geraten, welche nahezu vollständig abbrannte. Durch das Feuer wurde ebenso eine auf dem Nachbargrundstück befindliche Gartenhütte zerstört. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Ein 50-Jähriger verletzte sich bei eigens durchgeführten Löscharbeiten schwer und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefähr 30.000 Euro. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell