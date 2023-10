Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Fahrzeuge angegangen

Neuss / Grevenbroich / Jüchen

Zwischen Donnerstag (19.10.), circa 21:45 Uhr, und Freitag (20.10.), circa 07:40 Uhr, hebelten Unbekannte die Hecktür eines geparkten Fahrzeuges an der Düsseldorfer Straße in Neuss auf. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen entwendeten diverse Baumaschinen.

Am Freitag (20.10.), circa 22:00 Uhr, stellte ein 29-jähriger Mann sein Fahrzeug an der Memeler Straße in Neuss ab. Als er am Samstag (21.10.), gegen 07:00 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine eingeschlagene Scheibe. Die Unbekannten durchwühlten das Fahrzeuginnere. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Ebenfalls in Neuss an der Steinstraße gingen Unbekannte ein Wohnmobil an. Zwischen Donnerstag, circa 17:00 Uhr, und Samstag (21.10.), circa 18:00 Uhr, entwendeten Unbekannte eine Solarzelle vom Dach.

Zwei Fahrzeuge wurden an der Augustinusstraße in Neuss angegangen. Zwischen Samstag, circa 23:00 Uhr, und Sonntag (22.10.), circa 02:40 Uhr, schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe der geparkten Fahrzeuge ein und durchsuchten das Innere der Fahrzeuge. Aus einem Pkw wurde eine Sonnenbrille, zwei USB-Sticks sowie Bargeld entwendet. Ob aus dem zweiten Fahrzeug etwas entwendet wurde, ist noch Teil der Ermittlungen.

In Grevenbroich an der Kurze Straße kam es am Freitag, zwischen circa 03:58 Uhr und 04:05 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Mutmaßliche Tatverdächtige entwendeten eine Musikbox und konnten wie folgt beschrieben werden: eine Person sei männlich und soll eine graue Oberbekleidung sowie eine graue Basecap getragen haben. Wie das Fahrzeug geöffnet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

An der Friedensstraße in Jüchen wurde am Donnerstag (19.10.), zwischen circa 10:52 und 11:30 Uhr, ein Fahrzeug angegangen. Unbekannte Tatverdächtige schlugen eine Scheibe ein und entwendeten einen Schlüssel.

In Korschenbroich schlugen am Samstag, gegen 12:03 Uhr, unbekannte Tatverdächtige an einem Parkplatz an der Josef-Thory-Straße eine Scheibe von jeweils zwei Pkws ein. Eine Zeugin konnte zwei männliche Personen mit schwarzen Haaren sehen, welche zu einem schwarzen Fahrzeug gingen und in Richtung Josef-Thory-Straße wegfuhren.

Die Kriminalkommissariate 14 und 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen.

