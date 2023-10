POL-NE: Einbruch in Lindenschule in Stessen

Neuss (ots) - Am Montag (23.10.) gegen 05:00 Uhr kam es zu einer Sprengung eines Geldautomaten am Berliner Platz in Neuss. Durch die offensichtliche Detonation und den lauten Knall wurden Anwohner geweckt und meldeten sich bei der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen sprengten zwei bis drei Unbekannte den Geldautomaten und entfernten sich mit einem dunklen Golf GTI und deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung ...

