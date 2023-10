Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebstahl in Strümp und Lank-Latum

Meerbusch (ots)

Am Donnerstag (19.10.) wurde einer 81-jährigen Meerbuscherin in einem Strümper Supermarkt an der Josef-Kohtes-Straße das Portemonnaie entwendet. Während des Einkaufs bemerkte sie, gegen 13:00 Uhr, das Fehlen ihrer Geldbörse.

Am Donnerstag (19.10.) wurde, zwischen circa 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße in Lank-Latum einer 78-jährigen Dame ihre Geldbörse entwendet. Die Meerbuscherin bemerkte an der Kasse, dass ihre Geldbörse samt Inhalt fehlte. Die Seniorin stellte fest, dass in der Zeit von circa 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr mit der entwendeten Karte bereits Einkäufe getätigt wurden.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Sie nutzen jede Gelegenheit und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell