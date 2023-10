POL-NE: Unbekannte tauschen Israel-Fahne aus

Neuss / Grevenbroich (ots) - Am Mittwoch (18.10.) kam es an der Stresemannallee in Neuss, zwischen 13:30 - 14:00 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Unbekannte Tatverdächtige entwendeten ein Handy sowie einen Rucksack. Am Freitag (19.10) wurde in Neuss an Oberstraße das Fahrzeuginnere eines geparkten Pkws durchwühlt. Die Unbekannten entwendeten, zwischen circa 03:35 Uhr und 03:45 Uhr, eine Geldbörse aus dem Auto. An der Montanusstraße in Grevenbroich wurde am ...

